- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, vineri seara, 15 decembrie, intr-o localitate din județul Brașov. Polițiștii cauta sa dezlege misterul tragediei, conform observatornews.... The post Descoperire macabra in Brașov. Un barbat și-a gasit soția carbonizata și fiica moarta appeared first…

- Un caz petrecut in urma cu un an a declansat o alerta cu bomba la un spital din Franta si a dus la evacuarea partiala a acestuia. mAtunci un barbat de 88 de ani a venit sa ceara ajutor, avand un proiectil de artilerie in partea dosrala. "Sambata seara, intre orele 21:00 si 23:30, a avut loc o urgenta…

- Ciprian Marica a vorbit prima oara despre filmarea virala in care a aparut acoperit doar in prosop, discutand cu soțul amantei sale. La patru ani de cand imaginile au facut deliciul intregii țari, devenind extrem de virale pe internet, fostul jucator de fotbal, actualmente un afacerist de succes, Marica…

- Tragdie in Vaslui Doua femei in varsta de 72 si 32 de ani, mama si fiica, din localitatea Poienesti Deal, au fost agresate, sambata noaptea, de un tanar care a intrat peste ele in casa.Politia orasului Vaslui a fost sesizata, prin apel 112, de catre doua femei din comuna Poienesti, cu privire la faptul…

- Un cetațean moldovean a fost surprins in timp ce traversa ilegal frontiera din Ucraina in Republica Moldova, in incercarea de a evita o sancțiune din partea autoritaților ucrainene pentru incalcarea termenului de ședere, anunța Poliția de Frontiera a Republicii Moldova.

- Un incident șocant a avut loc recent langa Vama Bors ll, in județul Bihor. Doi tineri șoferi s-ar fi luat la cearta pentru un loc la cantar, iar situația ar fi degenerat, ajungandu-se la un gest teribil din partea unuia dintre conducatorii auto. Un sofer de TIR din Salaj este cercetat pentru lovire…

- Un barbat de 52 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce ar fi amenințat un polițist din Rezina cu o arma. Incidentul a avut loc ieri, 5 noiembrie, in preajma secției de votare 26/32 din Saharna-Noua.

- Apar informații noi in cazul morții artistei DJ Lalla. Potrivit unor surse Digi24, tanara s-ar fi inecat. Legiștii au gasit nisip și apa in plamanii acesteia. Intre timp, a fost audiat și barbatul cu care tanara s-a vazut inainte sa fie gasita fara viața, pe plaja din Mamaia.