- Vali Porcișteanu, cunoscutul pilot de raliu, este acuzat de fosta sa soție ca a lovit-o intenționat cu mașina intr-o parcare din Pitești. Femeia a apelat rapid numarul special de urgența pentru a chema ajutoare, astfel ca oamenii legii au deschis un dosar penal și au inceput sa faca mai multe cercetari…

- Este una dintre ipotezele principale luate in calcul de anchetatori, dupa audierea martorilor și angajaților societații care administreaza incineratorul.Potrivit reprezentanților Parcului Industrial Brazi unde funcționeaza incineratorul ECO BURN, S.C. a intrat pe poarta societații in cursul nopții,…

- Politia a intocmit un cerc de suspecti in cazul morții afaceristului aradean, sambata, in explozia de la Arad, dupa ce masina i-a explodat in parcarea unui supermarket din Arad, cadavrul acestuia urmand a fi expertizat, informeaza IPJ Arad. Citește și: ALERTA Momentul in care mașina afaceristului…

- Au aparut imaginile cu momentul exploziei mașinii de la Arad, in care un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, a murit. Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece. Citește și: VIDEO ULTIMA ORA SRI a intrat pe fir in cazul exploziei de la Arad: O echipa face…

- In capitala Libiei a fost surprins un leu care era transportat intr-o camioneta, fara nicio conditie de siguranta. Momentul a atras atentia soferilor din Tripoli, care au privit cum felina se plimba in remorca unui vehicul de tip pick-up.