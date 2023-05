Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a avut o reactie memorabila dupa ce a facut-o pe Farul campioana in Liga 1. Echipa sa a castigat derby-ul cu FCSB, scor 3-2, si a castigat un titlu istoric. Gica Hagi a venit la conferinta de presa cu medalia de campion, dar si cu trofeul castigat dupa un sezon fabulos al echipei […] The post…

- Dupa CSU Craiova - Farul 1-1, FCSB are șansa se apropie la un punct de trupa lui Gica Hagi, daca va trece de CFR Cluj. Inaintea partide de pe Arena Naționala, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și-a imaginat un scenariu in care Farul, FCSB și CFR Cluj ar avea șanse la titlu in ultima etapa.…

- Adi Mutu a avut prima reactie dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Mutu a suferit cea mai grea infrangere din cariera de antrenor. Trupa lui Gica Hagi si-a consolidat pozitia de lider dupa ce i-a administrat o adevarata corectie echipei „Briliantului”. Denis…

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, susține ca Denis Alibec (32) va mai juca in Romania doar in tricoul dobrogenilor. Atacantul liderului poate pleca insa in strainatate, gratis. La inceputul lunii martie, Alibec semna prelungirea contractului cu Farul pana in vara anului 2025. Revenit la Ovidiu…

- Farul Constanța a caștigat derby-ul de pe teren propriu cu Rapid, in ultima etapa a sezonului regulat, scor 2-1, și intra in play-off de pe primul loc. Disputat pe o ploaie torențiala, meciul de la Ovidiu a inceput mai bine pentru giuleșteni, iar formația antrenata de Adrian Mutu a deschis scorul in…

- Echipele de fotbal Farul Constanta II si Gloria Baneasa, componente ale seriei a treia a Ligii a 3 a, in care se afla pe locurile 3, respectiv 7, s au intalnit in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu ocazia unui meci amical.Pentru echipa secunda a Farului, meciul a fost ultimul de pregatire inaintea…

- Farul a invins-o fara drept de apel pe Sepsi, scor 2-0, și e sigura ca va incheia și etapa cu numarul 28 in fruntea SuperLigii. Gica Hagi, managerul liderului, crede ca elevii lui au facut un meci aproape perfect. Gica Hagi, dupa Farul - Sepsi 2-0: „Mazilu e pe drumul cel bun!” „Jucatorii au facut…