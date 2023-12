Momentul în care Dan Șucu a fost lăsat singur în lojă » Imaginile resemnării în Giulești Dan și Diana Șucu s-au resemnat imediat dupa golul marcat de Ricardinho in minutul 73 al meciului Rapid - FC Voluntari. Tabela arata din acel moment 2-0 pentru ilfoveni. Parasita de suporteri, cea mai redusa asistența din istoria noii arene la un meci din prima liga, Rapidul a aratat rau in disputa cu FC Voluntari. VIDEO. Dan și Diana Șucu, resemnați dupa golul de 0-2 in Rapid - Voluntari Fanii și-au manifestat nemulțumirea inca din prima repriza. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii rapidiști n-au umplut stadionul la meciul cu FC Voluntari, din runda cu numarul 19 a Superligii, dar au creat probleme imediat dupa fluierul de start. Materialele pirotehnice aruncate pe gazon au intrerupt partida aproximativ doua minute. Frigul de afara și rezultatele sub așteptari din ultima…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a vorbit despre anunțul facut azi de acționarul majoritar, Dan Șucu. Rapid - FC Voluntari se joaca sambata, de la 20:45. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport „Echipa noastra tehnica ne-a semnalat nevoia de a imbunatați…

- Astazi, in prima zi din aceasta iarna in care in București a nins din belșug, Rapid a publicat o fotografie cu stadionul din Giulești acoperit de zapada, alaturi de mesajul „Afara ninge ca-n povești”. Fanii echipei, inca dezamagiți de eliminarea din Cupa Romaniei, au oferit cateva raspunsuri comice.…

- U Cluj a invins Rapidul, in vulcanul din Giulești, dupa ce a reușit sa revina de la scorul de 2-0.Rapidul a deschis scorul prin Papeu, in minutul 14, iar dupa zece minute a inscris și Alexandru Ionița. Elevii lui Sabau au demonstrat ca formeaza un grup sudat și a revenit in meci.Daniel Popa a marcat…

- Cantarețul Carla’s Dreams a lansat o melodie dedicata clubului Rapid, chiar in sezonul centenar. In acest sezon, rapidiștii sarbatoresc 100 de ani de la inființarea clubului. Dupa evenimentul organizat pe stadionul din Giulești in vara, oficialii au mai pregatiti o surpriza pentru fanii Rapidului, una…

- Diana Șucu, soția principalui finanțator de la Rapid, a facut mai multe dezvaluri inedite in ultima sa apariție televizata. Diana Șucu, soția acționarului majoritar de Rapid, Dan Șucu, e o prezența constanta la meciurile din Giulești ale alb-vișiniilor. Ea recunoaște ca a inceput sa aiba diverși favoriți…

- Rapid a obținut o victorie importanta in etapa a 10-a din Superliga, caștigand cu 3-1 in fața lui CFR Cluj. Dupa o prima repriza echilibrata, terminata la egalitate, 1-1, Rapid s-a desprins in repriza a doua. Rrahmani a facut dubla in minutul 51, iar Claudiu Petrila a stabilit, 20 de minute mai tarziu,…

- Jean Valvis, fost acționar minoritar la Rapid, devenit intre timp un jucator important pe piața apei minerale din Romania, a acceptat invitația Gazetei Sporturilor de a vorbi despre noua era din Giulești și cum vede el, din afara fotbalului, proiectul lui Dan Șucu. Au trecut mai bine de 15 ani de cand…