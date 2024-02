Diana, soția lui Dan Șucu, a publicat un video care surprinde bucuria din loja rapidista la golul lui Borisav Burmaz, cel care a inchis tabela la 4-1 in Rapid - UTA. Minutul 90+6 in Giulești, tabela arata 3-1 in favoarea Rapidului. Borisav Burmaz și-a asumat sa execute o lovitura libera de la mare distanța, iar in loja conducatorilor Rapidului au fost pornite camerele de filmat, indreptate catre soții Șucu. ...