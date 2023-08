Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Momentul in care mulți dintre cei de pe stadion au plans din cauza emoției. Meme a luat microfonul si a cerut moment de reculegere pentru suporterii care n-au apucat sa vada FCSB in Ghencea. Video at Info real.

- Continue reading Kosovo – Romania. Nici Becali nu le gandea așa: „Mbappe” Coman, fundaș dreapta. Burca, trecut mijlocaș dreapta. UEFA, varza pe tactica. :) Ce echipa a prezentat pe grafica at Info real.

- Continue reading Cluj-Napoca nu este mai smart decat comuna Ciugud. Toate sectoarele Bucureștiului bat Clujul la numar de utilizatori pe ghișeul.ro. Un liberal arata cum Boc ca n-a știut sa valorifice potențialul municipiului at Info real.

- Manchester City a reușit sa bifeze in acest sezon o tripla fantastica: a caștigat titlul in Premier League, Cupa Angliei, dar și Champions League. Aceasta performanța unica a adus o suma importanta de bani in vistieria „cetațenilor”.

- Clubul saudit Al-Ittihad il vrea pe proaspatul caștigator al Ligii Campionilor, Ilkay Gundogan. Internaționalul german in varsta de 32 de ani iși incheie contractul cu Manchester City și are și alte opțiuni: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund sau prelungirea acordului cu „cetațenii”. Ilkay Gundogan…

- Continue reading Erling Haaland și Mario Balotelli, dialog fabulos dupa finala Ligii Campionilor: „Inca mai am tricoul, chiar mi-a placut de tine” / „Nu te pot invața nimic”. Video at Info real.

- Florin Piersic, 87 de ani, a susținut zilele trecute un spectacol in Piața Unirii din centrul orașului Cluj Napoca, iar o persoana l-a intrerupt, punand o șapca pe treptele scenei improvizate in aer liber, a scris publicația locala Ziua de Cluj, luni, 29 mai.„Iți pui șapca acolo sa iți dau bani? Pai…

- Pep Guardiola și Manchester City au un sezon memorabil in Liga, fara infrangere și cu golaveraj total 31-5. Pot cuceri Premier, Cupa Angliei și Champions. Miercuri seara, antrenorul și apropiații sai s-au pozat aratand toți 4 degete. De la 4-0 cu Real Madrid, in semifinalele Ligii. ...