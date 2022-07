Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Andrea Bocelli și Celine Dion, cu celebra melodie The Prayer. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in finala sezonului 17. Moment magistral, dus la inalțimea concertelor de pe marile scene ale lumii!

- In ediția a șaptea a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 17, Romica Țociu și Carmen Chindriș au fost cuplul care au format o echipa de senzație. Cei doi s-au transformat in Nat K. Cole & Natalie Cole. Ei au interpretat faimoasa piesa „Unforgettable”, iar Aurelian Temișan a ramas emoționat de momentul…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au caștigat a patra gala Te cunosc de Undeva! din 28 mai 2022. Artiștii au interpretat Cher, cu celebra melodie "If I Could Turn Back Time". Cum arata clasamentul celei de-a cincea gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Cea de-a cincea gala de la Te cunosc de undeva a inceput in forța, caci Cher și-a facut apariția pe scena, fiind adusa in fața juraților de catre Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Momentul a ridicat sala in picioare.

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Cher, cu celebra melodie If I Could Turn Back Time. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Cei doi au intampinat dificultați cu ținutele!

- Ilona Brezoianu si Florin Ristei i-au interpretat pe Adam Levine și Christina Aguilera, cu celebra melodie Moves like Jagger. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a treia ediție a sezonului 17.

- A inceput al 17-lea sezon de la Te cunosc de undeva. Primii concurenți care și-au facut apriția pe scena transformarilor sunt Ilona Brezoianu și Florin Ristei care au intrat in pielea Loredanei Groza și a trupei Zdob și Zdub.

- Romica Tociu, cel care va face echipa cu Carmen Chindris in cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, a facut o schimbare drastica de look, de dragul transforming show-ului. Pentru a patra oara in viata, artistul a renuntat la mustata si nu i-a fost deloc usor. „Este a patra oara in…