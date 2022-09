Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator britanic, Liz Truss, a felicitat-o luni pe liderul partidului post-fascist Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, pentru „succesul” sau la alegerile parlamentare din Italia, subliniind ca cele doua tari ale lor sunt „aliati apropiati”, noteaza AFP. „Felicitari Giorgiei Meloni pentru…

- „Daca guvernarea Fratelli Italia va fi una de succes, și AUR va primi un balon de oxigen pentru a clama guvernarea viitoare la viitoarele alegeri.Noi suntem un partid care imbrațișeaza aceeași politica ca și Polonia și pe care o anunța și viitoarea guvernare din Italia, o politica proatlantista, o politica…

- Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent din 1945, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. FDI a obtinut intre 22% si…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, a avertizat ca, daca viitoarea guvernare a Italiei, care se prefigureaza a fi formata de extrema dreapta care și-a declarat simpatia pentru Putin, „va merge intr-o direcție dificila”, Comisia Europeana ar putea suspenda fondurile europene alocate italienilor.…

- Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment. Chiar inainte de deschiderea urnelor, la ora 07:00 (05:00 GMT), oamenii stateau la coada sub un cer innorat,…

- Vladimir Putin „a fost impins” de separatistii pro-rusi din Donbas, de presa si de poporul rus sa declanseze razboiul din Ucraina, a declarat joi seara, 23 septembrie, la televiziunea italiana fostul premier si lider al partidului de centru-dreapta Forza Italia, Silvio Berlusconi, scrie Reuters . Nu…

- In politica e imprudent sa afirmi ca o evolutie este ireversibila, astfel ca va trebui sa asteptam si alte confirmari inainte de a proclama modificarea echilibrului din interiorul dreptei europene. In plus, doctrinele politice nu sunt statice, iar actiunea arareori se cantoneaza in aria prescrisa de…