Scandalul a inceput in urma cu un an. Bucați dintr-o ședința interna a DNA, in care procurorul-șef cerea ca dosarele cu nume mari sa avanseze s-au scurs atunci in presa. A venit apoi decizia Curții Constituționale care vorbea despre un conflict provocat intre puterile statului de anchete anticoruptie. Punctul culminant a fost atins in februarie, cand fostul deputat PSD Vlad Cosma a facut publice inregistrari care ar demonstra abuzurile comise de procurori. In replica, Codruta Kovesi convoca o conferinta de presa pentru prima data in istoria DNA. „Asistam in ultima perioada la un festival disperat…