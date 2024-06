Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, in pline negocieri PNL - PSD legate de data alegerilor prezidențiale (social-democrații vor in septembrie, liberalii in noiembrie), ca nu-l intereseaza cand se va organiza scrutinul, dar il intereseaza sa participe la vot un numar cat mai…

- PSD și PNL decid miercuri seara cand vor fi pana la urma alegerile prezidențiale din acest an, unde liberalii s-au sucit și nu mai accepta varianta cu scrutinul din septembrie, fiecare dintre cele doua partide cautand sa aiba un avantaj electoral.„Vom discuta aspectele legate de data alegerilor. Problema…

- Liderii PSD și PNL vor stabili miercuri, intr-o ședința a coaliției, data alegerilor prezidențiale. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarșit de an, in noiembrie-decembrie. Alegerile locale și europarlamentare, spunea luni Nicolae Ciuca, a

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…

- „PSD va avea candidat la funcția de președinte al Romaniei. Eu am anunțat foarte clar ca in decembrie nu voi candida la funcția de președinte din partea PSD. La inceput de luna iulie, PSD va avea un congres de a desemna candidatul. Intotdeuna președintele partidului e o varianta”, a spus Marcel Ciolacu.Intrebat…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a confirmat din nou faptul ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriul pentru alegerile prezidentiale si a precizat ca nu ia in calcul schimbarea datei la care acestea vor avea loc.

- Liderii coaliției PSD-PNL se intalnesc marți dupa-amiaza in prima ședința de dupa alegerile locale și europarlamentare pentru a decide daca merg impreuna sau separat la alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca sunt acum sub presiunea liderilor din PSD și PNL pentru…

- „Principala forța de opoziție, alianța AUR, iși desemneaza candidatul la prezidențiale sambata viitoare. Vom avea discuții cu colegii, iși vor spune fiecare opinia. Eu de la o lupta nu dau inapoi”, a spus George Simion.Pe vot politic, la consiliile județene, AUR a obținut 12%, iar la alegerile europarlamentare…