Momente de coșmar pentru mai multe persoane! Un balon cu aer cald, cuprins de flăcări Sapte persoane au fost ranite, dintre care trei grav, dupa ce un balon cu aer cald a luat foc in timpul decolarii, sambata dimineata, in cantonul Zug, din nordul Elvetiei, informeaza AFP. Balonul tocmai decolase de la Mattenboden, in municipalitatea Hunenberg, in jurul orei 6, cand a luat foc si s-a prabusit la pamant de la o altitudine joasa, precizeaza un comunicat al politiei. Patru femei si trei barbati cu varste cuprinse intre 28 si 62 de ani au fost raniti. Doua femei si un barbat sunt in stare grava in urma accidentului, ale carui cauze sunt inca necunoscute. Ceilalti patru pasageri au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

