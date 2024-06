Turcia învinge și preia conducerea grupei F Turcia a invins fara drept de apel reprezentativa Georgiei marți seara, 18 iunie, și este lider in grupa F. Sa vedem pentru cat timp. Georgia este la prima participare la un Campionat European, din istoria sa, dar asta nu i-a impiedicat sa inceapa tare meciul, avand ocazia de a marca, chiar in primele minute. Turcia […] The post Turcia invinge și preia conducerea grupei F first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

