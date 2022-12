Stiri pe aceeasi tema

- ȘTIREA TA| Sarbatori de Craciun fara curent in Apuseni. Sute de locuitori de pe fața Albacului ramași in bezna de azi noapte ȘTIREA TA| Sarbatori de Craciun fara curent in Apuseni. Sute de locuitori de pe fața Albacului ramași in bezna de azi noapte Locuitorii și turiștii din zona Albac se confrunta…

- David și Penny se muta, impreuna cu tatal lor, in casa parinteasca a mamei. Dar mama nu mai e, iar golul lasat de lipsa ei e greu de umplut. Prinși intre durerea cauzata de pierderea mamei și lipsa de pricepere a tatalui de a gestiona emoțiile puternice, cei doi copii incep sa se acomodeze cu noua situație…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar gospodinele se gandesc deja la cele mai delicioase preparate tradiționale. Sarmalele nu lipsesc de pe masa romanilor de Sarbatori, insa puține persoane știu cum sa le gateasca corect și care este cel mai bun orez. Iata secretul gospodinelor!

- Prognoza meteo pentru Sarbatori! Suntem deja la cateva zile de Craciun, iar prognoza meteo nu anunța lucruri bune. Se anunța ploi torentiale inainte de Craciun. In aceeași masura, mai spun meteorologii, iarna indiana afecteaza intreaga Romanie. ANM și avertizarea de Cod Galben pentru patru județe din…

- Doamnele și domnișoarele se gandesc deja la kilogramele pe care le acumuleaza in aceasta perioada. Majoritatea dintre ele profita cel puțin acum de bucatele tradiționale de Sarbatori care sunt pline de grasimi. Din pacate, dupa ce acestea iși fac poftele și se bucura de mesele intinse de Craciun și…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar cele mai multe vedete din showbiz-ul romanesc și-au impodobit bradul, dar și casa cu cele mai frumoase decorațiuni de Craciun. Pepe a postat pe rețelele de socializare un moment emoționant cu copiii sai, iar prezentatorul de la Te cunosc de undeva…

- Un strop de bucurie și speranța, cu prilejul unui atelier productiv și distractiv. De așa ceva au avut parte pacienții din secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența Bistrița. A fost posibil grație implicarii psihologului clinician Ana Dragu, coordonatorul Centrului de Resurse si Referinta…

- COMUNICAT DE PRESA Conducerea Organizației Femeilor Social-Democrate Dambovița, impreuna cu președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan, a participat, astazi, la „Targul de Craciun cu miresme de sarbatori” desfașurat in comuna Vulcana Pandele. Prima ediție a acestui eveniment, care a inceput pe…