Moment jenant la Iași. Șoșoacă și-a regizat o întâmpinare prezidențială. VIDEO Senatoarea Diana Șoșoaca a fost primita la Iași, de Ziua Unirii Principatelor Romane, cu o ceremonie asemanatoare cu cea destinata președintelui Romaniei la ceremoniile oficiale. Nu au lipsit coroana de flori și fanfara care i-a cantat, ce-i drept fals, marșul cu care este intampinat șeful statului. Intr-o inregistrare video postata pe TiK Tok de „Liber dacul S.O.S București sector 2” și preluata de Șoșoaca pe pagina ei oficiala de Facebook, se vede cum simpatizanții senatoarei se pregatesc de primirea acesteia. „Cand vine doamna, incepeți sa cantați”, se aude in filmare. Apoi trece un grup de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

