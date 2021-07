Stiri pe aceeasi tema

- In cateva ore, miliardarul Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu cu propria racheta. Motoarele rachetei Unity SpaceShip Two vor fi pornite la ora 16:00, ora Romaniei. Mult-asteptata lansare va avea loc la o baza aeriana din New Mexico. La bord se vor afla sase persoane - doi piloti si patru…

- 6 zile și cateva ore ne mai despart de urmatoarea lansare istorica Virgin Galactic. Virgin Galactic a anunțat ca va avea un zbor de testare cu racheta SpaceShipTwo Unity pe 11 iulie, cu mai bine de o saptamana inainte ca primul zbor turistic al Blue Origin sa fie lansat pe 20 iulie, cu Bezos la... View…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu pe 11 iulie, la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, a declarat compania joi, relateaza AFP, vitat de Agerpres. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a…

- ​Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare în spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, potrivit AFP și Agerpres.Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, relateaza AFP. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a anuntat ca va zbura…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…

- Fiind una dintre cele trei companii private de explorare a spațiului, pe langa SpaceX și Blue Origin, Virgin Galactic și-a deschis oficial spațioportul din New Mexico cu un zbor inaugurual al avionului spațial VSS Unity, aeronava capabila sa zboare la peste 80 de Km altitudine și sa aterizeze asemenea…