- Cea mai înmatriculata marca din România, în primul trimestru al lui 2018, este Opel, care în primul trimestru al anului a crescut cu circa 56%, înregistrând cel de-al cincilea an consecutiv de crestere

- Costel Galca participa la Ploiesti la turneul "Legenda Lupilor", organizat pentru a marca retragerea lui Daniel Chirita. Aici a discutat si despre alagerile FRF, programate la data de 18 aprilie, dar si despre fosta sa echipa, FCSB. "Am fost cu Ionut (n.red. - Lupescu) prin tara…

- In ședința ordinara de astazi, consilierii au semnat o declarație prin care susțin demersurile de unire a Basarabiei cu Romania. In contextul in care, saptamana viitoare, pe 27 martie, se vor implini 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, consilierii județeni buzoieni au adoptat, astazi, o…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.