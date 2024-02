Stiri pe aceeasi tema

- Ronna McDaniel, președinta Comitetului Național Republican (RNC) din Statele Unite, a anunțat luni ca va renunța la conducerea partidului. Decizia vine in urma presiunilor publice exercitate de Donald Trump , fostul președinte și probabil candidatul partidului la alegerile prezidențiale viitoare, a…

- Sorana Cirstea (22 WTA, 33 de ani) s-a calificat in sferturile turneului de la Dubai, dupa ce a trecut de croata Donna Vekic (31 WTA, 27 de ani), 3-6, 6-3, 7-5. Daca trece joi de Marketa Vondrousova (8 WTA), romanca va fi la 12 puncte de intrarea in top 20 mondial. Sorana Cirstea a trecut de croata…

- Impozitarea cu 10% a concediilor medicale a fost introdusa in decembrie 2023 prin ordonanța de urgența. Ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, a aparat masura susținand, in mod fals, ca nu se aplica pacienților oncologici sau in cazul concediilor de maternitate.Citește și: PNL mai face un pas pentru…

- Moment istoric pentru Romania: Nexus Gaming este prima echipa care s-a calificat vreodata la cea mai mare competiție de Counter-Strike din lumeRMR este etapa premergatoare a PGL Major din 2024, cu premii totale de 1,25 milioane de dolari!Nexus Gaming, cea mai titrata organizație romaneasca de sporturi…

- Regele Frederik al X-lea al Danemarcei a urcat duminica pe tron, succedandu-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat in mod oficial dupa 52 de ani de monarhie, iar o mare mulțime de oameni s-a adunat in capitala pentru a fi martori ai acestui eveniment istoric. Foarte populara Margrethe…

- Vedeta echipei Dallas Mavericks, Luka Doncic, a ajuns la 10.000 de puncte reusite in cariera, in timpul primului sfert al meciului de luni cu Phoenix Suns. Doncic a ajuns la 10.000 de puncte in 358 de meciuri, egalandu-l pe Bob McAdoo, membru al Hall of Fame, pentru a saptea cea mai rapida performanta…

- Rebecca Welch a devenit, sambata dupa-amiaza, prima femeie care oficiaza un meci din Premier League. Ea a fost arbitru de centru la meciul Fulham-Burnley, scor 0-2, din etapa a 18-a a campionatului Angliei. Englezoaica in varsta de 40 de ani a fost deja arbitru de rezerva la partida dintre Fulham si…

- „Traversam un moment complicat. Amenințarilor de securitate li se adauga cele economice”, spune președintele Senatului, Nicolae Ciuca, la ședinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata aniversarii Zilei Nationale a Romaniei.„Ziua Naționala este un prilej pentru noi toți de a…