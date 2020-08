Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii urmeaza sa certifice marti ca pe continentul african „nu mai exista poliovirus salbatic”, la patru ani dupa raportarea ultimelor cazuri de poliomielita in nord-estul Nigeriei, o regiune devastata de conflictele dintre autoritati si jihadistii din organizatia Boko Haram.

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca țarile ar trebui sa ia in calcul noi restricții, dupa ce relaxarea din ultimele doua luni a dus la agravarea pandemiei de COVID-19. Guvernele ar trebui sa fie pregatite pentru revenirea la carantina, spune un reprezentant al OMS. „Multe state reușesc sa…

- Organizația Mondiala a Sanatații a emis, sambata, un avertisment urgent in care se specifica faptul ca pandemia de COVID-19 „nu este sub control”. Mai mult, ”situația se inrautațește”, spune OMS, citat de site-ul de știri Extra.ie. Directorul general al OMS, docorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvaluit…

- Pandemia globala de COVID-19 amenința viața persoanelor cu HIV, care risca sa ramana fara tratament. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) publica prin urmare un ghid cu recomandari pentru diagnosticarea rapida, dar și menținerea tratamentului esențial cu antiretrovirale. Pana astazi, 6 iulie, 73 de…

- Lumea ar urma sa ajunga saptamana viitoare la pragul de zece milioane de cazuri de COVID-19, conform prognozelor de la Organizația Mondiala a sanatații, anunța Agerpres. Anunțul OMS apare in contextul in care epidemia nu a atins inca varful in regiunea zonei Americilor.„In cursul primei luni a acestei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat miercuri cu privire la o crestere in ultimele trei saptamani a numarului de cazuri de coronavirus in Mediterana Orientala, din Maroc si pana in Afganistan, o situatie considerata "ingrijoratoare" dupa ce in regiune numarul cazurilor a ajuns la 670.000,…