Moment istoric. Capsula Crew Dragon a fost lansata spre Statia Spatiala Internationala de la Centrul Spatial Kennedy

Astronautii Doug Hurly si Bob Behnken au iesit pe orbita la bordul unei capsule Crew Dragon In aceasta noapte, Capsula Crew Dragon a fost lansata spre Statia Spatiala Internationala de la Centrul Spatial Kennedy, din Florida, cu o racheta Falcon 9, in prima misiune cu echipaj uman de pe pamant american si cu tehnologie americana din ultimii aproape 10 ani si totodata prima misiune privata cu echipaj uman, potrivit Agerpres. Lansarea a avut loc in pofida conditiilor meteorologice incerte, care am ...