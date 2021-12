Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca ”are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ‘‘Aceasta este ceva ce avem in vedere”, a declarat presedintele…

- La Lillehammer (Norvegia), gazda etapei de Cupa Mondiala, sportiva romana Georgeta Popescu a terminat pe locul patru cursa de monobob care puncteaza pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022. Campioana olimpica de tineret din 2020, de la Lausanne, a sosit a cincea in prima manșa a competiției…

- In timp ce, la Beijing, au cazut primii fulgi, iar mascotele Bing Dwen Dwen si Shuey Rhon Rhon, nerabdatoare sa ii incurajeze pe sportivi la Jocurile Olimpice din 2022, s-au zbenguit prin zapada, la mii de kilometri distanta, in Germania, componentele lotului olimpic de bob al Romaniei se pregatesc…

- Flacara olimpica, aprinsa luni la Olympia, in cadrul unei ceremonii perturbate de manifestanti pro-Tibet, a fost transmisa marti la Atena organizatorilor Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2022, inainte de a pleca spre China. In cadrul unei ceremonii organizate la stadionul Panathenaic din Atena,…

- Flacara olimpica va fi aprinsa pe stadionul antic din Olympia fara spectatori, luni, in vederea Jocurilor Olimpice de iarna de la Bejing (4-20 februarie 2022), dupa modelul Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza digi.

- Alexandru Mitrita a declarat, marti, intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, ca se bucura ca a revenit la prima reprezentativa dupa o pauza de un an.“Ma bucur ca am revenit la echipa nationala dupa o pauza de un an (n.r. – ultimul sau meci a fost Romania – Austria, scor 0-1, in 14 octombrie…