- Este o zi importanta in familia Sina-Serea! Astazi, micuța Leah va fi creștinata și toți sunt in febra pregatirilor. Anca Serea le-a aratat fanilor cateva detalii din culisele petrecerii.

- Adrian Sina și Anca Serea se pot bucura de o familie numeroasa și fericita. Cei doi au șase copii carora le acorda toata atenția, iar ieri au avut parte de un eveniment important in viața lor. Mezina familiei a fost sarbatorita.

- Eva are un canal pe YouTube si este urmarita de o multime de internauti. La ultimul videoclip publicat pe canalul ei, 100.000 de oameni s-au uitat și s-au amuzat. Eva Maruța și tatal ei s-au lanasat in discutii amuzante, dar micuta l-a contrazis numaidecat atunci cand a simțit ca nu are dreptate.…

- Anca Serea și Adi Sina se pregatesc intens pentru prima petrecere a micuței Leah! Mamica eroina a showbizului s-a refacut imediat dupa naștere, iar acum ocupația principala este botezul mezinei familiei, pe care vrea sa il pregateasca in cel mai mic detaliu.

- In urma cu trei luni, viața lui Mihai Morar s-a schimbat complet. In familia lor a aparut micuța Roua, ce i-a intregit ca parinți și i-a facut sa simta, din nou, miracolul venirii pe lume a unui noi nascut.

- Cantarețul portorican Ricky Martin a anunțat ca este din nou tatic. Acesta are un baiețel. Ricky Martin a anunțat venirea pe lume a fiului sau pe contul de Instagram, acolo unde a dat publicitații și o fotografie cu bebelușul. "S-a nascut fiul nostru, Renn Martin-Yosef", este mesajul transmis de celebrul…

- Clipe emoționante pentru Mihai Morar, chiar in direct. In ziua in care gemenele lui, Mara și Cezara, implinesc 11 ani, prezentatorul a facut o calatorie pe „drumul aminitirilor” și a vorbit despre fetele lui, pentru care are doar cuvinte de lauda, ca orice tata mandru.