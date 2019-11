Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei USR-PLUS pentru alegerile prezidentiale, Dan Barna, dar si liderul PLUS, Dacian Ciolos, participa, joi seara, la un miting electoral in Bucuresti, fiind ultima actiune de acest gen inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale.Mitingul electoral are loc la Verde Stop…

- Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat, miercuri, la Roman, ca viitorul guvern trebuie sa isi asume organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic…

- Catalin Ivan a depus astazi la Biroul Electoral Central (BEC), peste 230.000 de semnaturi necesare inscrierii candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Cu aceasta ocazie, prezidentiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala a adaugat ca numarul minim de 200.000 de semnaturi impus de…

- Alianta USR PLUS a depus astazi peste 380.000 de semnaturi pentru a inscrie candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale. “Romania are nevoie de o schimbare. Timp de 30 de ani ne-am obisnuit sa acceptam putin de la clasa politica, este momentul sa avem obiective importante si sa ne tinem de…

- Reprezentantul Aliantei USR – PLUS, Dan Barna, si-a depus, astazi, candidatura pentru alegerile prezidentiale. El a venit, la Biroul Electoral Central, alaturi de Dacian Ciolos si a fost asteptat de membri si de simpatizanti ai acestei aliante. Este a treia zi de inscrieri de candidaturi aici la BEC…

- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…

- Laura Codruta Kovesi a fost votata pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene. Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea…

- Candidatul PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, va smulge voturi de la USR in marile centre urbane, a spus sambata, la Costinești, purtatorul de cuvant al partidului, Mihail Neamțu.„Paleologu smulge voturi de la USR. Va crește in marile orașe, in Timișoara, Iași, București, Craiova,…