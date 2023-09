Momâile mioritice Speriați ca de drone (mai nou, nu se mai spune „de bombe”, este desuet!), nauci de parca scapasera atunci dintr-un club de noapte, fara pic de vlaga, impreciși, inecați in neputința, fotbaliștii echipei noastre naționale au fost, sambata seara, așezați pe pragul umilinței, in meciul incarcat cu iluzii de calificare la Euro 2024, de formația […] The post Momaile mioritice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

