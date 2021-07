Molozul – materie prima pentru reabilitarea coastei si a caselor din Fasia Gaza

Stiri pe aceeasi tema

- Un evreu a fost batut și insultat de catre indivizi necunoscuți in Berlin, vineri seara, iar cancelarul Angela Merkel a avertizat privind izbucniri rasiste sau antisemite care ar putea aparea in timpul demonstratiilor de sustinere a cauzei palestiniene, in conditiile in care mai multe mitinguri sunt…

- Cabinetul de securitate israelian se reunește joi seara pentru a discuta despre un posibil armistițiu a dupa 11 zile de conflicte armate între Israel și mișcarea palestiniana Hamas aflata la guvernare în Fâșia Gaza, au declarat pentru AFP surse oficiale. Întâlnirea,…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, i-a cerut premierului in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, sa reduca semnificativ incepand de miercuri bombardamentele asupra teritoriului Fasia Gaza, in perspectiva unui eventual armistitiu cu grupurile islamiste palestiniene, anunța Mediafax.…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe omologul sau american, Joe Biden, ca are mâinile patate de sânge din cauza sustinerii atacurilor aeriene ale Israelului în Fâsia Gaza, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro. „Scrieti istoria cu mâinile…

- Aproximativ 42.000 de palestinieni din Fasia Gaza si-au parasit locuintele din cauza atacurilor aeriene ale Israelului asupra acestui teritoriu de coasta, relateaza DPA. Ei au cautat adapost in 50 de scoli conduse de Agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor (UNRWA), a spus luni un purtator…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Fostul șef al statului, Traian Basescu, a comentat scenele de groaza din Tel Aviv, care marti seara a fost ținta unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas. Fostul presedinte a declarat ca “Israelul are un sistem antiracheta bine pus la punct”, iar “represaliile vor fi cumplite”.…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. Foto: (c) Mohammed…