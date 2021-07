Stiri pe aceeasi tema

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- USR și PLUS, alaturi de voci din PNL ca ale lui Rareș Bogdan și alți lideri liberali, au declarat ca in primele 100 de zile de guvernare vor elimina pensiile speciale. Mai mult, Rareș Bogdan, promitea inca inainte ca PNL sa preia puterea, in octombrie 2019, ca pensiile speciale vor fi desființate…

- Primele estimari ale alegerilor desfașurate duminica in Mexic arata ca partidul de guvernamant al președintelui Andres Manuel Lopez Obrador și aliații acestuia iși vor pastra majoritatea in forul legislativ dar formațiunea prezidențiala avea mai puține ma

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a apreciat miercuri faptul ca premierul Florin Citu "si-a gasit timp sa stea de vorba si cu opozitia" pe tema Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca PNRR este "un plan…

- Elena Basescu este consilier la Comisia de Afaceri Europene. Fiica fostului președinte spune ca intocmește documentele necesare pentru ordinea de zi a comisiei și ca munca pe care o depune nu este deloc lejera.

- Laura Ștefanuț, iubita fostului ministru al Sanatații, a fost prezenta in Parlament, la prima ieșire publica a lui Vlad Voiculescu de dupa demitere. In ziua demiterii lui Voiculescu, partenera acestuia a reacționat surprinzator pe Facebook, punand semnul echivalentei intre acest gest politic…