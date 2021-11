Moldovenii au participat la Forumul European al Tinerilor pentru Pace (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii au opinii diferite cu privire la decizia autoritaților de a reveni la creșterii virstei de pensionare pentru cetațeni. In timp ce mulți dintre locuitorii capitalei intervievați de catre portalul Noi.md cred ca aceasta nu este o lege buna și mulți cetațeni pur și simplu nu va ajunge pina la…

- Cetațenii moldoveni care s-au vaccinat impotriva Covid-19 in țarile Uniunii Europene pot sa iși inregistreze certificatul european de vaccinare in sistemul electronic național de vaccinare al Republicii Moldova și sa descarce, verifice online Certificatul Covid valabil in țara noastra și peste hotare.…

- Finalul partidei CS Mioveni - FC Botoșani 1-1 a fost unul cu adevarat nebun. La Mioveni se contoriza o surpriza de proporții, pentru ca gazdele conduceau cu 1-0 in minutul 90 singura echipa din Liga 1 cu doar o infrangere suferita in acest sezon. Final de infarct in CS Mioveni - FC Botoșani: Moldovenii…

- Incepind de astazi programarea pentru serviciile consulare in cadrul Ambasadei Republicii Moldova in Statul Israel va fi posibila doar online. Potrivit autoriaților, aceasta masura va economisi din timpul petenților și va permite un acces mai rapid la toate serviciile consulare oferite de catre secția…

- Biserica Ortodoxa Romana a fost reprezentata in Munchen la o conferința internaționala dedicata femeilor din calendare, conform basilica.ro ‹Kirchenjahr weiblich› sau ‹Anul bisericesc feminin› s-a intitulat conferința organizata de Facultatea de Teologie Evanghelica a Universitații Ludwig-Maximilian…

- Incepand cu ziua de luni, 20 septembrie, intra in vigoare noile reguli pentru cetațenii Republicii Moldova care vor sa intre pe teritoriul Ucrainei sau sa tranziteze aceasta țara. Anunțul a fost publicat pe pagina Ambasadei R. Moldova la Kiev.

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a ieșit la atac, imediat cum numarul de cazuri noi de coronavirus a inceput sa creasca! Social-democratul il acuza pe premierul Florin Cițu ca nu a facut nimic pentru a gestiona pandemia de coronavirus.Alexandru Rafila a lansat un atac dur la adresa lui Florin Cițu, in…

- Echipa nationala de pescuit sportiv a luat locul sapte la Campionatul International de pescuit la spining. Este pentru prima data cind tara noastra obține un asemenea rezultat, desi participa deja a saptea oara. Sportivul Serghei Bajan a avut cel mai bun rezultat printe cei patru pescari sportivi moldoveni…