Stiri pe aceeasi tema

- Declaratie halucinanta a baronului PSD de Vrancea, Marian Oprisan, care este de parere ca daca nu exista dezastrul de la #Colectiv, Moldova avea acum autostrada, potrivit Realitatea de Vrancea preluata de G4Media.

- Vremea se va raci in toata țara, incepand de marți. Este prevazut cod galben de ninsori pe crestele muntoase, dar se va simți și in celelalte zone."Se așteapta ninsori pe creste. Bate vantul foarte tare pe creste. Suntem sub atenționare sub cod galben. Sunt vizate zonele de munte, dar se va simți…

- Vremea se va raci in toata țara, incepand de marți. Este prevazut cod galben de ninsori pe crestele muntoase, dar se va simți și in celelalte zone."Se așteapta ninsori pe creste. Bate vantul foarte tare pe creste. Suntem sub atenționare sub cod galben. Sunt vizate zonele de munte, dar se va simți…

- Aproximativ 90% din locuitorii Uniunii Europene (UE) cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au folosit internetul în ultimele trei luni, arata datele publicate luni de Eurostat. În România, procentul din populație a celor care spun ca au folosit internetul în ultimele…

- Daca duminica viitoare in Moldova ar avea aloc alegeri parlamentare, in legislativ ar accede trei formatiuni politice: Partidul Socialistilor, Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Democrat. Potrivit unui sondaj realizat de Institutului Republican International (IRI), PSRM ar obtine 29% din voturile…

- Infrangere dezastruoasa pentru primarul Brașovului, George Scripcaru in primul sondaj la vedere realizat de Realitatea de Brașov, pentru alegerile locale de anul viitor. Scripcaru a fost invins de principalul sa contracandidat la fotoliul de primar, fostul ministru al Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu,…

- În anul 2019, peste trei sferturi dintre gospodariile din România (75,7%) au acces la reteaua de internet de acasa, 61,8% dintre acestea fiind localizate în mediul urban, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. Locuitorii din zona Banatului folosesc cel…

- Kaspersky și Salvați Copiii Romania, prin intermediul programului Ora de Net, colaboreaza pentru a crește nivelul educației copiilor și a profesorilor privind mediul digital. Programul din acest an include informarea unui numar de 500 de parinți și profesori din 15 școli din București. Compania Kaspersky…