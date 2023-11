Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Israel si Hamas ar putea avea un impact semnificativ asupra cresterii economice si a inflatiei din Zona Euro, daca presiunile asupra pretului energiei nu vor fi tinute sub control, potrivit bancii americane Goldman Sachs, transmite CNBC.

- Astazi, 27 octombrie 2023, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, in ședința publica, tarifele reglementate de intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de catre S.R.L. „Vestmoldtransgaz”. Urmare a analizei…

- In lumea interconectata de astazi, conflictele regionale au o inclinație unica de a reverbera in cele mai neașteptate sectoare, iar piața europeana a gazelor naturale a resimțit imediat unda de șoc a confruntarii dintre Israel și Palestina. Uniunea Europeana, aparent amortizata cu un stoc complet de…

- Moldovagaz a inceput furnizarea gazelor naturale catre consumatorii Rotalin Gaz Trading, conform deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica. Potrivit lui Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al SA "Moldovagaz", prin Hotarirea Consiliului de administrație al ANRE…

- In contextul comunicatului de presa publicat de catre SRL „Rotalin Gaz Trading” in data de 02 octombrie 2023, ca urmare a suspendarii licenței de furnizare a gazelor naturale, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) vine cu urmatoarele precizari, transmite Noi.md Potrivit sursei,…

- Scandal pe piața gazelor din Republica Moldova. Compania SRL „Rotalin Gaz Trading” acuza Guvernul și ANRE ca a fost forțata sa paraseasca piața de furnizare cu gaze. La randul sau, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a venit cu o reacție și mai multe precizari.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a finalizat procesul juridic de desemnare provizorie a SRL „Vestmoldtransgaz” in calitate de operator al sistemului de transport (OST) al gazelor naturale pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Incepand cu marți, 19 septembrie, ora 00.00,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aplicat o sancțiune financiara in privința operatorului sistemului de transport al gazelor naturale (OST) S.R.L. „Moldovatransgaz” in valoare de 33 996 456 lei, pentru nerespectarea obligațiilor legale aferente asigurarii independenței sale…