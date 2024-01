Moldova și Oltenia, fără contracte pentru modernizarea magistralelor CFR Investițiile in modernizarea magistralelor CFR sunt in umbra celor care vizeaza autostrazile. Așa se face ca descoperim ca zone intregi din țara nu sunt acoperite de aceste investiții. Deputatul Darius Pop a remarcat, intr-o interpelare parlamentare transmisa Ministerului Transporturilor, ca zone intregi din țara, precum Moldova și Oltenia, sunt ocolite de modernizarea magistralelor CFR. In raspunsul dat, Sorin Grindeanu , vorbește de anumite studii de fezabilitate pentru unele tronsoane și de proceduri de achiziție daca se gasesc bani in 2024. Practic, confirma cele spuse de Pop, nicio construcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

