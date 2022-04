Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chisinau. Decizia vine ca reactie la discursul, catalogat inacceptabil, al purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe in adresa presedintelui Maia Sandu.

- Ministrul de Externe de la Chișinau, Nicu Popescu, a evitat sa spuna motivul invocat de ambasadorul Rusiei in Moldova, Oleg Vasnețov, privind „deschiderea adresei speciale de email pentru cetațenii ruși care ar fi discriminați”. „Domnul ambasador, dupa cum spuneam, este clar ca acest gest nu a fost…

- Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei pentru ceea ce a descris a fi declaratii ofensatoare la adresa Ungariei, a anuntat miercuri seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, transmit MTI si Reuters.

- "ABW cere expulzarea de pe teritoriul polonez” a celor 45 de diplomati rusi, anunța intr-un mesaj postat pe Twitter șeful agenției de securitate.„Am primit o nota despre expulzarea a 45 dintre angajații noștri din cauza activitaților care nu sunt conforme cu Convenția de la Viena”, a declarat reprezentantul…

- ”China sprijina cu desavarsire observatiile facute de ambasador”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Zhao Lijian, intr-o conferinta de presa. ”China sprijina toate eforturile care contribuie la relaxarea situatiei din Ucraina si la un acord politic. (China) este pregatita faca…

- Secretarul Antony J. Blinken va face mai multe vizite in Belgia, Polonia, Moldova, precum și in Letonia, Lituania și Estonia, in perioada 3 – 8 martie. Calatoria are ca scop coordonarea cu aliații NATO și partenerii europeni, in contextul conflictului din Ucraina, declanșat de Federația Rusa, noteaza…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a primit joi raspunsul scris al Moscovei la propunerile SUA pe tema garanțiilor de securitate, potrivit unui document publicat joi pe site-ul Ministerului rus de Externe, a anunțat agenția oficiala rusa TASS. Site-ul MAE rus nu putea fi accesat, insa, joi dupa-amiaza.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit cu ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov. Oficialii au facut un schimb de pareri despre cele mai importante subiecte de pe agenda bilaterala dintre Rusia si Moldova.