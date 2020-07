Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pregatit etapele de dublare a salariilor pentru angajații din sistemul medical. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon dupa tradiționala ședința de luni cu șefa legislativului, Zinaida Greceanii și premierul Ion Chicu.

- Curtea Constituționala a decis, joi, ca Parlamentul nu poate incuviinta sau modifica Hotararea privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta. De asemenea, judecatorii CCR au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru. Seful Cancelariei primului-ministru,…

- Ion Chicu a participat, astazi, la ședința plenara a Consiliului Economic pe langa prim-ministru. Potrivit șefului Executivului, zeci de mii de locuri de munca sunt in pericol in Moldova. Totodata, Chicu a anunțat despre mai multe decizii luate de Guvern, in domeniul economic.

- Guvernul va vota, saptamina viitoare, noul pachet de masuri pentru susținerea mediului de afaceri din țara elaborat la inițiativa președintelui Igor Dodon. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu in cadrul unei emisiuni la NTV Moldova. Igor Dodon a lansat inițiativa de a veni cu un suport suplimentar…

- Președintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, insista ca Guvernul condus de Ion Chicu trebuie demis. In context, deputatul afirma ca este gata sa-l susțina pe liderul Platformei DA, Andrei Nastase, la carma noului executiv.

- Politicienii de la Chisinau critica dur atacul premierului Ion Chicu la adresa Romaniei, considerand ca ”demonstreaza lipsa de respect fata de Romania si fata de cetatenii R. Moldova”, calificandu-l pe acesta ca ”dezechilibrat si dezaxat”, cerandu-i demisia si transmitand totodata scuze autoritatilor…

- Parlamentul, Guvernul, și Ministerul Sanatații Muncii și Protecției Sociale au fost oferit 257 de diplome asistenților medicali și moașelor, cu ocazia zilei lor profesionale, in semn de recunoștința și apreciere pentru contribuția adusa la imbunatațirea calitații ingrijirilor medicale. Anunțul a fost…

- Deputatii fracțiunii PDM au propus un amendament la proiectul de ratificare a creditului rusesc, astfel incit eventuala garantare a creditelor private din bugetul de stat sa fie aprobata doar prin decizia Parlamentului. Anunțul a fost facut de liderul PDM, Pavel Filip. Potrivit lui, prin aceste amendament…