Moldova a obținut aurul la un turneu internațional de gimnastică ritmică Marea problema a gimnastelor noastre este ca nu au o sala personala unde sa se antreneze, ele fiind nevoite sa se pregateasca de competiții in sala luptelor greco-romane, transmite aquarelle.md Pe piesa „Trenulețul” a formației Zdob și Zdub și frații Advahov, tinerele noastre gimnaste cu virste cuprinse intre 8 și 10 ani au evoluat in premiera la un turneu internațional in Spania in aceasta lun Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

