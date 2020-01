Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Moise Guran a anunțat miercuri, intr-o intervenție la Europa FM, ca renunța definitiv la cariera de jurnalist și ca iși va asuma un rol politic. Decizia sa vine dupa mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS."Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment. Noi…

- Andrei Caramitru (USR) analizeaza marți, într-o postare pe Facebook, rezultatul votului din primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma caruia candidatul candidatului Alianței USR PLUS, Dan Barna, a ieșit pe locul al treilea, el afirmând ca au fost greșeli de strategie, comunicare…

- USR Sibiu anunta ca BEC a decis ca filiala PSD sa stearga postarile xenofobe. In opinia USR Sibiul aceste postari sunt inca o dovada ca in aceasta campanie electorala ”competitorii s-au bazat mai mult pe campanie negativa, defaimatoare si nu pe o campanie a proiectelor si ideilor pentru Romania”.”PSD…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, maine, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, de la ora 18.30, lansarea volumului „Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Basescu și Ion Iliescu”, autor George Simion. Volumul continua mesajul din prima lucrare semnata de autor,…

- Liderul Partidului Fortele Libaneze (crestin), Samir Geagea, a anuntat sambata retragerea miscarii sale din guvern, pe fondul intensei crize economice si sociale pe care o traverseaza tara, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Mungiu-Pippidi arunca in aer ancheta Rise Project: Dan Barna,…