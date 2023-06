Stiri pe aceeasi tema

- Printul Mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, s-a intalnit cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, informeaza Rador.Aceștia au discutat despre relatiile bilaterale dintre SUA si Arabia Saudita, informeaza agentia saudita de stiri SOA. CITESTE SI Franța ia in serios…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, controversatul Mohammed bin Salman, face totul pentru a-l aduce pe Lionel Messi (36 de ani) la Riad nu doar ca ambasador al turismului, ci și ca jucator la Al-Hilal. Iar fostul capitan al Barcelonei atrage tripleta blaugrana Busquets-Alba-Roberto Leo Messi se apropie…

- ESA a organizat o simulare a unei preluari a controlului de la distanta a nanosatelitilor sai – care cantaresc sub zece kilograme. Aceasta provocare a fost castigata de echipa de ”securitate cibernetica ofensiva” a Thales, care a identificat falii ce permit permit perturbarea functionarii satelitului,…

- Franta si statele baltice Estonia, Letonia si Lituania si-au exprimat consternarea dupa ce ambasadorul Chinei la Paris a pus sub semnul intrebarii suveranitatea fostelor tari sovietice, precum Ucraina scrie mediafax.ro.

- Germania si-a inchis sambata ultimele trei reactoare nucleare, au declarat operatorii centralelor in cauza, a caror inchidere marcheaza punctul culminant a peste 20 de ani de iesire treptata din domeniul energiei atomice a primei economii europene, transmite AFP. Centralele Isar 2 (sud-est), Neckarwestheim…

- Presedintele francez Emmanuel Macron apreciaza, miercuri, ca a fi "aliatul" Statelor Unite nu inseamna "vasal", isi asuma in intregime declaratii controversate despre Taiwan si subliniaza ca "Franta este in favoarea statu-quoului in Taiwan", "sustine politica unei singure Chine si cautarea unei solutii…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a aterizat sambata dimineața, 8 aprilie, pe Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, dupa ce aeronava a facut o escala tehnica pe parcursul zborului de intoarcere din China catre Paris. Emmanuel Macron nu a parasit aeroportul Otopeni, ci a stat la salonul oficial pana…

- Ministrii de externe ai UE au aprobat pachetul inovator la 20 martie. Cea mai urgenta parte a planului aloca 1 miliard de euro pentru a rambursa tarile UE care trimit din propriile stocuri catre Ucraina obuzele de artilerie de care Kievul are nevoie urgenta. Legislatia pentru acest element a fost finalizata…