- Anna Lesko este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Ajunsa la frumoasa varsta de 45 de ani, cantareața are un corp de invidiat și nu se sfiește sa-l arate atunci cand are ocazia. Anna Lesko, apariție ravașitoare Anna Lesko iubește sa se afișeze in ipostaze provocatoare, purtand diverse…

- Turda, un oraș cu o istorie bogata și un prezent vibrant, se afla in mijlocul unei revoluții digitale ce transforma modul in care locuitorii sai se bucura de timpul liber. Aceasta transformare nu se limiteaza doar la modul in care oamenii interacționeaza cu tehnologia in viața de zi cu zi, ci și la…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un curs de igiena avizat de Ministerul Sanatații și de Ministerul Educației, Cercetarii și Tineretului, care se va desfașura dupa urmatoarea structura: Modul 1 – Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea de intrare in insolventa a Romaero, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo. In calitate de administrator judiciar a fost desemnata Expert Insolventa…

- Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Nasaud organizeaza in perioada 2-4 februarie 2024, la Hotel Metropolis, EXPO BISTRIȚA MARIAGE FEST 2024. Programul de vizitare la Expo Bistrița Mariage Fest va fi urmatorul: Vineri, 2 februarie: 12 -19 Sambata, 3 februarie: 10 -19 Duminica, 4 februarie: 10 -17.…

- In imaginile de mai jos se observa cum lupii sesizeaza camera de monitorizare amplasata de rangerii de la administrația Parcului Natural Apuseni. Lupul este inzestrat cu simțuri foarte bine dezvoltate, auzul și vazul fiind cele mai sensibile. Lupii traiesc in haita și au un rol important in menținerea…

- Patronul de la pensiunea Ferma Dacilor și doi administratori ai afacerii și-au petrecut noaptea dupa gratii. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii cer, miercuri, arestarea lor preventiva. Intre timp, ancheta este in plina desfașurare. Sunt in continuare multiple semne de intrebare in…

- In seara zilei de 23 decembrie, Manastirea Pantocrator din Draganești‑Vlașca, județul Teleorman, a fost gazda celui mai bun concert de colinde din 2023, intitulat „Plecarea Magilor”. La eveniment a participat și Preasfințitul Parinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, alaturi de obștea…