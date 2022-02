Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au dezbatut miercuri, 9 februarie, in plenul Camerei Deputatilor, modificarile propuse la Regulamentul Camerei. Mai precis, transmisiile live pe Facebook din plenul Camerei Deputatilor vor fi permise și de acum incolo, dar numai in zona alocata grupului parlamentar respectiv. Cu 202 voturi…

- Comisia de Regulament din Camera Deputatilor a votat, miercuri, inainte de sedinta plenului, modificarile la regulament, pentru introducerea sanctiunilor, in cazul unor agresiuni sau injurii. In timpul sedintei, copresedintele AUR George Simion s-a impins cu deputatul USR Bogdan Radeanu, care l-a acuzat…

- George Simion considera ca Parchetul General face show mediatic in cazul deschiderii unui dosar penal pe numele sau, pentru ultraj, in legatura cu incidentul agresiunii din Parlament, la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu. Copreședintele AUR susține ca nu poate fi incadrata ca ultraj atitudinea…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a anuntat ca va propune introducerea de sancțiuni „clare și dure” in Parlament, pentru incidente precum cel in care copreședintele AUR, George Simion, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Nu este singurul incident. In momentul in care a fost depusa…

- Ministrul Energiei a anunțat ca i-a facut plangere penala lui George Simion, pentru agresivitatea pe care liderul AUR a avut-o, fața de el, in timpul discursului sau din cadrul moțiunii simple din Parlament. Invitat la emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3, George Simion a declarat ca nu ii este teama…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de joi, proiectul de buget pentru anul 2022 si proiectul de buget al asigurarilor sociale pentru anul 2022. Dan Barna a anuntat, ulterior votului ca USR va ataca proiectele la Curtea Constitutionala. Proiectul de lege al bugetului pe anul 2022…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…