Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate finale de la BAC 2023, sesiunea de toamna, au fost publicate de Ministerul Educației, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și in centrele de examen, in format anonimizat. Vezi mai jos listele cu notele și mediile obținute de candidați la probele scrise. Candidații nemulțumiți de rezultate au putut…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica, vineri seara, proiectul de ordin de ministru ce prevede criteriile de acordare a burselor școlare prevazute in noua lege a educației care intra in vigoare la inceputul lunii septembrie. Nici elevi de la primar și gimnazial din mediul rural care invața…

- Mai multe asociații ale elevilor din Romania critica felul in care autoritațile au realizat proiectul de acordare a burselor școlare. Astfel, Asociația Valceana a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Timișoara (AETM), Asociația Elevilor din București și…

- Calendar pentru anul școlar 2023-2024. Cand incep cursurile in școli. Ministerul Educației a publicat calendarul pentru anul școlar 2023-2024. Vacanța de vara se termina pe 10 septembrie, iar pe 11 septembrie 2023 incep cursurile in școli. Acestea țin pana vineri, 27 octombrie. Calendar pentru anul…

- Ministerul Educației a publicat la ora 15:30 baremul de corectare de la proba de Limba Romana de la Evaluarea Naționala 2023. Intarzierea de 30 de minute a fost provocata de o eroare a site-ului subiecte.edu.ro. Luni, 19 iunie, absolvenții clasei a VIII-a au susținut proba scrisa la Limba și literatura…

- Ministerul Educației a publicat la ora 15:30 baremul de corectare de la proba de Limba Romana de la Evaluarea Naționala 2023. Intarzierea de 30 de minute a fost provocata de o eroare a site-ului subiecte.edu.ro. Luni, 19 iunie, absolvenții clasei a VIII-a au susținut proba scrisa la Limba și literatura…

- BIROUL DE PRESA al Ministerului Educației: Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2023) se va desfașura in perioada 19 iunie – 4 iulie 2023. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, peste 161.500…

- Noi reguli propuse de Ministerul Educației: Obligație didactica de predare pentru directori de gradinițe, școli și licee Ministerul Educatiei vrea schimbari la stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, precum si a personalului…