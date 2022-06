Stiri pe aceeasi tema

- Doi proprietari de microbuze din Timișoara sunt din aceasta saptamana mai saraci. Municipalitatea timișoreana a ridicat doua asemene vehicule abandonate pe spațiul public. A durat șase luni pana cand decizia a fost aplicata. Cele doua vehicule erau parcate in Iosefin, langa Podul de Fier, respectiv…

- Utilizarea pajiștilor aflate in domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor se va putea face numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) și/sau in Sistemul de identificare și inregistrare a ecvideelor…

- 20.05.2022 Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului Turda despre operațiunile de deparazitare spatii verzi și arbori de pe…

- Sanctiuni contraventionale pentru gestionarea incorecta a deseurilorIn cursul saptamanii trecute, Directia Generala Politia Locala Constanta a desfasurat mai multe activitati de control care au avut ca scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului si a gestionarii deseurilor.Politistii…

- Consiliul Judetean Constanta se intruneste astazi la 12.00, in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi a sedintei, care se va desfasura in sistem videoconferinta, este un singur proiect de hotarare. Acesta este initiat de presedintele CJC, Mihai Lupu, si vizeaza trecerea unui bun imobil din domeniul…

- In Targoviște continua ridicarea mașinilor abandonate de pe domeniul public și eliberarea locurilor de parcare ocupate nejustificat. Pana in acest moment au fost demarate proceduri de ridicare pentru peste 70 de vehicule! In cazul in care cetațenii vor sa sesizeze asemenea situații, dar și pentru…

- O familie din Craiova a fost amendata de Poliția Locala pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public. Autorii nu le-au facut munca prea grea autoritaților, aceștia fiind identificați in baza fotografiilor din vacanța, aruncate la gunoi.

- Municipiul Pitești a incheiat un protocol de colaborare cu agenția de turism Velmar Dreams privind digitalizarea intrarilor la Gradina Zoologica Pitești, in cadrul proiectului „Romania – destinație turistica”. Prin conceptul dezvoltat, care cuprinde și digitalizarea biletelor de intrare la obiectivele…