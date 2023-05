Modificare majoră la înmatricularea şi radierea autovehiculelor din România Inmatricularea și radierea vehiculelor vor putea fi realizate fara deplasarea la sediile serviciilor publice comunitare. Guvernul a aprobat, miercuri, ordonanta de urgenta care permite furnizarea de servicii publice electronice pentru inmatricularea vehiculelor in Romania. „Actul normativ aprobat creeaza cadrul legal pentru conceperea, operationalizarea si gestionarea unei aplicatii prin care cetatenii care doresc sa inmatriculeze un […] The post Modificare majora la inmatricularea si radierea autovehiculelor din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

