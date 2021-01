Stiri pe aceeasi tema

- Moderna susține ca vaccinul anti-Covid dezvoltat de companie neutralizeaza tulpinile identificate in Marea Britanie și Africa de Sud. „Vaccinul COVID-19 produs de Moderna iși pastreaza activitatea de neutralizare impotriva tulpinilor emergente identificate pentru prima data in Marea Britanie și Republica…

- Un pui de girafa care a venit pe lume saptamana aceasta in Marea Britanie a primit numele Margaret, in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in aceasta tara, informeaza DPA, preluat de Agerpres. Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, relateaza AFP. "Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea Britanie si Brazilia,…

- Specialistii din Marea Britanie cer autoritaților suplimentarea alimentelor de baza cu un complex de vitamina D, pentru a preveni infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Metoda este utilizata in numeroase țari deoarece in lipsa vitaminei D, organismul este mult mai predispus la infectii, anunța MEDIAFAX.…