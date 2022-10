Compania farmaceutica americana din Cambridge, Massachusetts, a refuzat solicitarea Chinei de a-i oferi reteta vaccinului ARNm, din cauza ingrijorarilor comerciale si de siguranta, a relatat Financial Times, citand persoane implicate in negocierile care au avut loc in 2020 si 2021, adaugand ca producatorul vaccinului este inca interesat sa isi vanda produsul in China. Compania a renuntat” la eforturile sale anterioare de a accesa piata chineza din cauza cererii Chinei de a preda tehnologia ca o conditie prealabila pentru vanzarea in tara, se arata in articol. Moderna nu a raspuns imediat solicitarii…