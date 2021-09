Modelul electric Taycan al Porsche atrage o cerere uriaşă, potrivit companiei ”Capacitatea initiala de peoductie pentru Taycan era de 20.000 de unitati in acest an, dar am vandut acest numar in prima jumatate a acestui an”, a declarat Blume la o discutie la salonul IAA Mobility care are loc la Munchen. ”Numarul comenzilor primite este urias – sunt bune si in China”, a spus Blume, adaugand ca divizia grupului Volkswagen se confrunta, ca si alti producatori de automobile, cu deficitul de cipuri si are mai multe comenzi decat poate onora. Timpii normali de asteptare pentru un vehicul nou era de 4 luni, dar acum au ajuns la o jumatate de an, a spus acesta. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

