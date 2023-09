Stiri pe aceeasi tema

- Directorul agentiei spatiale ruse Roscosmos, Iuri Borisov, a anuntat vineri ca rachetele balistice intercontinentale „Sarmat” au fost plasate in stare de lupta, relateaza agentia de presa RIA, citata de Reuters, scrie Agerpres.Racheta Sarmat este capabila sa transporte 10 sau mai multe focoase nucleare…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in Romania. Ea arata ca din acest motiv au fost emise mai multe coduri roșii și portocalii, iar in țara noastra va avea loc un șoc termic cu diferențe de temperaturi de pana la 20 de grade de la o zi…

- Poliția Naționala din Spania a emis o alerta europeana cu privire la o schema de furt inovatoare, care i-a imbogatit pe hoti, dar a si atras atenția autoritaților. Politia pune toata Europa in alerta. Noua metoda prin care hotii fura din banii scosi de la bancomat Turiștii care se afla in concediu,…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat vineri ca denivelarile aparute in asfaltul de pe podul suspendat peste Dunare sunt generate de nerespectarea restrictiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse in zilele caniculare.Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit…

- Vanzarile din China continentala, cea mai mare piata a sa, au crescut cu 46% in cele 13 saptamani incheiate la 1 iulie, reflectand iesirea tarii din restrictiile pentru Covid-19. Declaratia financiara a companioei mai arata ca vanzarile in Europa au crescut cu 17%, sustinute de cererea din partea turistilor…

- Lupta elevilor ucraineni care s-au refugiat in Romania s-a impartit, in cele 16 luni de cand a inceput razboiului, in doua mari componente. Pe de o parte sunt cei care au trecut integral in sistemul romanesc de invatamant, echivalandu-si studiile, invatand limba si trecand toate greutatile birocratice.…