Moda femei 2023: tendințe pe care le vom vedea peste tot în lunile următoare Noul an a sosit și, odata cu el, noi tendințe in materie de moda. Ceea ce vom purta in urmatoarele luni a fost determinat de prezentarile de moda ale designerilor de top din lume, iar fețele celebre ne-au aratat cum putem combina piesele care vor fi populare in 2023. foto: pixabay.com/ro Anul acesta, tendințele modei de care am uitat la inceputul anilor 2000 ies in evidența. Unele dintre ele sunt caracterizate de o simpla declarație de moda și putem concluziona ca liberalismul in materie de imbracaminte va fi principala tendința vestimentara. In lunile urmatoare vom vedea ținute decoltate, culori… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

