- O minora de 16 ani, din Motru, este data in urmarire naționala, dupa ce miercuri dimineața a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Aceasta și-a inchis telefonul și este de negasit. Mama fetei a sesizat Poliția. Rudele banuiesc ca tanara a cunoscut pe cineva pe rețelele de socializare, iar…

- Alin a lasat bicicleta legata in fața unei farmacii, vizavi de Poșta Mare, și dimineața nu a mai gasit-o. Ajutați-l sa o gaseasca! „Pur și simplu am uitat sa o iau in apartament in seara respectiva și dimineața… la revedere. Deci recunosc… se putea preveni. Bicicleta a fost furata…

- In video poate fi observat biciclistul care traverseaza pe trecerea de pietoni, pe bicicleta. Conducatorul auto oprește inițial, insa pleaca apoi de pe loc și il lovește ușor pe tanarul pe doua roți. Cel de pe bicicleta are o reacție nervoasa și pare sa scuipe in direcția mașinii pentru ca…

- Ana Munteanu a decis sa parcurga cu bicicleta distanta dintre Timisoara si Cluj, pentru a ajunge la Electric Castle. Tanara trage un semnal de alarma in privinta riscurilor la care sunt expusi biciclistii pe drumurile nationale, unde nu exista niciun fel benzi destinate lor, iar soferii nu fac niciun…

- Un tanar in varsta de 17 ani a furat masina tatalui sau, sambata, in cartierul Kuncz din Timisoara,si a intrat cu masina in patru persoane, dintre care o fetita de trei ani a murit, o fata de 16 ani a fost ranita grav, fiind in coma, iar o femeie a fost ranita usor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…

- Un tanar a fost retinut de politisti la cateva zile dupa ce a furat o bicicleta. Barbatul, de loc din Gradinari, a fost prins la Timisoara unde a si comis furtul. ”In fapt, la data de 25 mai, cel in cauza ar fi sustras o bicicleta din scara unui imobil de pe raza municipiului Timisoara. Prejudiciul…

- Un nou jaf de proporții a fost dat zilele trecute la Timișoara. Hoții au disparut cu cateva kilograme de aur. Atacul la bijuteriile din oraș au inceput insa in 2016, și continua, in contextul in care, pana acum, nu au fost prinși toți membrii rețelei de spargatori.