Mobilizare la Rânca, în urma avertizării de vreme severă Drumarii se pregatesc de urgie in zona montana și nu numai, avand in vedere ca avertizarea de vreme severa vizeaza toate localitațile din județ. Sunt pregatite sa acționeze atat companiile care presteaza serviciile de deszapezire pentru drumurile județene, cand și Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu care nu beneficiaza de un contract de deszapezire pentru acest sezon. Licitația nu a mai fost finalizata anul trecut și, astfel, nu mai exista o companie specializata in intervențiile pe timp de iarna, la deszapezire. Pana acum nu au fost insa sincope, insa nici cantitatea de zapada din majoritatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

