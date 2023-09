A fost intreaga mobilizare de forțe pentru gasirea unui copil de șapte ani, diagnosticat cu Sindrom Down, care a disparut de acasa, din localitatea Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj. A fost cautat de politisti, pompieri, jandarmi, salvamontisti si localnici, inclusiv cu caini de urma si drone. In cele din urma, copilul a fost gasit teafar, la 400 de metri de locuinta, intr-o zona cu vegetatie deasa. „M-a pupat! In momentul in care l-am luat in brațe s-a lipit de mine și s-a agațat cu manuțele strans in jurul gatului. In acea clipa, tot ce am simțit a fost disperarea acestui copil de a fi pierdut…