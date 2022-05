Mobilitate Erasmus+ la Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile au fost publicate recent in Monitorul Oficial al Romaniei Actionarii Maria Fondomonte SA s au intrunit in sedinta alaturi de o companie din Bahrain, pentru a lua mai multe decizii cu privire la statutul societatii. La sedinta au participat Maria Trading SRL, o societate cu raspundere limitata,…

- Marti, 10 mai, in sala ldquo;Gheorghe Coriolan" a Colegiului National ldquo;Mircea cel Batran" are loc intalnirea elevilor si profesorilor Colegiului cu Nicolae al Romaniei, nepotul Majestatii Sale Regele Mihai, in cadrul proiectului ldquo;Istoria Regalitatii in scoli", promovat de Asociatia ldquo;Principele…

- Cea de a XX a editie a Concursului International de Creatie ldquo;Marco e Alberto Ippolito", a carui festivitate de premiere a avut loc la Reggio Calabria, Italia, in perioada 27 aprilie ndash; 1 mai, a fost prilej de mare bucurie pentru elevii de la Colegiul National ldquo;Mircea cel Batran" si pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati prin apel la numarul unic de urgenta 112 sa intervina marti, 26 aprilie, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit in incinta restaurantului Irish Pub, situat…

- Evenimentul va avea loc in Sala de conferinte "Prestige", Hotel Continental Forum, Str. Mircea cel Batran nr. 39 41, ora 19:30 Martorii lui Iehova din Romania si de pe intregul pamant se vor intruni in lacasurile lor de cult pentru a comemora sacrificiul suprem facut de Isus Cristos dandu si viata ca…

- Viceprimarul municipiului Constanta, Ionut Rusu, a primit luni, 11 aprilie, vizita unui grup de studenti si profesori participanti la proiectul "Erasmus Understanding BLUE GROWTH Strategy, care se desfasoara in municipiul Constanta, in perioada 11 15 aprilie.Gazda vizitei internationale din cadrul proiectului…

- Echipele RAJA S.A. vor efectua marti 29 martie 2022 lucrari de sectorizare la nivelul retelei de distributie apa potabila, in zona Hotel Colonade din municipiul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in intervalul orar 09.00 ndash; 15.00, vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de…

- Victor-Ioan Dumbrava, elev in clasa a 12-a la Colegiul National „Mircea cel Batran” din Constanta, a fost medaliat cu bronz la sectiunea Fizica a olimpiadei care a reunit aproximativ 1.200 de elevi, din 21 de tari.