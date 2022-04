Stiri pe aceeasi tema

- Oana Cuzino este in doliu, dupa ce fostul ei soț a murit in urma unui accident casnic. Multimilionarul avea 70 de ani și s-a stins din viața in Miercurea Alba, in data de 27 aprilie. Yoav Stern fusese internat in stare grava la Spitalul Universitar de Urgența Elias din București. Știre in curs de actualizare……

- UPDATE: ANCHETA... Pana la aceasta ora polițiștii vasluieni nu pot spune ca au reținut macar o persoana in cazul scandalulu ide aseara din localitatea Idrici, comuna Roșiești. Și asta in condițiile in care scandalagii veniți din Albești au reușit sa ingrozeasca o intreaga comunitate cu violența de care…

- O botosaneanca care abia iesise la pensie s-a sinucis in subsolul blocului. Unii spun ca femeia a cedat din cauza saraciei si a scumpirilor din ultima perioada. Vinerea Mare a venit cu o tragedie pentru o familie din Botosani. O femeie de 59 de ani care locuia intr-un apartament din municipiul Botosani…

- Au trecut aproape 3 luni de cand Larisa a fost victima unui accident feroviar, la Bacau. Fata a fost calcata de tren, iar medicii ieșeni au reușit sa o salveze, insa ranile inca nu s-au vindecat și are nevoie de ajutor. Familia nu mai face fața cheltuielilor Chiar la inceputul acestui an, o copila de…

- CULMEA NEȘTIINȚEI?… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie R. Moldova care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. In data de 19…

- TUPEU…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privinta unui cetațean din R. Moldova care a prezentat cu mult tupeu, la controlul de frontiera, documente false pentru autovehiculul pe care il conducea. Astfel in data de 19 aprilie a.c., in jurul…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale prin care a anunțat decesul unuia dintre gemenii pe care partenera sa, Georgina Rodriguez, i-a nascut luni, 18 aprilie. Cristiano Ronaldo nu va evolua in Liverpool – Manchester United Manchester United a confirmat ca starul…

- Veste trista pentru fanii serialului ”Seinfeld”. Liz Sheridan, actrita care a jucat-o pe mama lui Jerry s-a stins din viata, din cauze naturale, la varsta de 93 de ani. Curios este ca decesul survine la doar doua saptamani dupa ce actrita Estelle Harris a plecat din aceasta lume tot la 93 de ani. Harris…