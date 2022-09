Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Liz Truss, a vorbit cu regele Charles al III-lea dupa ce a facut o declaratie in fata biroului sau din Downing Street pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta si pentru a cere Marii Britanii sa se uneasca in jurul noului monarh al tarii, a declarat joi purtatorul sau de cuvant,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins la varste de 96 de ani. Ea a fost cel mai longeviv moarh britanic din istorie. Regina Elisabeta a II- a fost cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, ocupand tronul din 1952. . Ea marcat prfund epoca in care a domnit conducand imperiul…

- Norvegianul Casper Ruud, semifinalist la Montreal, a urcat pe locul 5 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), publicat luni, detronandu-l pe grecul Stefanos Tsitsipas, care a coborat pe 7, in timp ce lider se mentine rusul rus Daniil Medvedev cu 6.885 pct, informeaza cotidianul…

Detinerile Chinei de datorii ale Statelor Unite au scazut sub 1.000 de miliarde de dolari pentru prima data in ultimii 12 ani, pe fondul cresterii ratelor dobanzilor care au facut ca titlurile Trezoreriei americane sa fie mai putin atractive, transmite CNBC.

Experții cer interzicerea serviciilor de livrare de bauturi alcoolice, in condițiile in care grupurile de sprijin pentru alcool sunt asaltate de persoane care cauta ajutor in urma pandemiei Covid, informeaza Daily Mail.

Statele Unite au ocupat primul loc in clasamentul pe medalii al concursului de inot din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Budapesta, care s-a incheiat sambata, cu un total de 45 de medalii (17 de aur, 12 de argint si 16 de bronz).

Noile manuale din scolile Hong Kong ii vor invata pe elevi ca orasul nu a fost niciodata o colonie britanica, dupa ce o disciplina scolara a fost revizuita pe motiv ca a provocat protestele pro-democratie din 2019, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a devenit al doilea cel mai longeviv monarh din istorie. Ea se afla pe ton de peste 70 de ani, fiind depașita doar Ludovic al XIV-lea al Franței, conform Mediafax.ro.